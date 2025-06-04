Естонія проголосувала за вихід з Конвенції про заборону протипіхотних мін

Естонський парламент, Рійгікогу, проголосував за вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії.
За словами міністра закордонних справ Маргуса Цахкни, який подав законопроєкт до парламенту, вихід з конвенції — це чіткий сигнал, що Естонія готова використовувати всі потрібні засоби для захисту своєї території та свободи.
«Росія становить серйозну та довгострокову загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Під час агресії проти України Росія — яка не є стороною Оттавської конвенції — широко застосовувала протипіхотні міни. Враховуючи уроки російської агресії, очевидно, що Естонія не повинна односторонньо обмежувати свої можливості щодо озброєння, оскільки це ставить нас у невигідне становище», — пояснив він.
Офіційно вихід з Оттавської конвенції набуде чинності через шість місяців.
Водночас Естонія й надалі дотримується принципів міжнародного гуманітарного права та підтримує проєкти з гуманітарного розмінування, щоб допомогти жертвам збройних конфліктів.
Крім Естонії, вихід з Оттавської конвенції вже ініціювали Латвія, Литва, Польща та Фінляндія. У Латвії та Литві відповідні закони вже ухвалили.
- Оттавську конвенцію ухвалили 3 грудня 1997 року, а набула вона чинності 1 березня 1999 року. Україна ратифікувала її 27 грудня 2005 року, ставши державою-учасницею з 1 червня 2006 року. На момент підписання Україна володіла п’ятим у світі за кількістю арсеналом протипіхотних мін, поступаючись лише Китаю, Росії, США та Пакистану.