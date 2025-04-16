Парламент Латвії підтримав вихід країни з Конвенції про заборону протипіхотних мін

Парламент Латвії 16 квітня ухвалив в остаточному читанні законопроєкт про вихід країни з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, накопичення і виробництво протипіхотних мін.

Про це повідомляє Delfi.

Вихід Латвії з цієї конвенції підтримали 66 депутатів. Проти проголосували 14 парламентарів з партій «За стабільність» і «Латвія на першому місці». Двоє утрималися, ще троє не голосували.

Країна має намір вийти з Оттавської конвенції одночасно з Естонією, Литвою та Польщею — у березні цього року країни заявили, що хочуть вийти з неї.



У спільній заяві країни зазначили, що після ратифікації Конвенції безпекова ситуація в регіоні кардинально погіршилася. Військові загрози для країн, що межують із Росією і Білоруссю, значно зросли. Тож держави переглянуть усі безпекові заходи, аби стримати можливу агресію.



Міністри оборони країн підкреслюють, що попри вихід із Конвенції країни залишатимуться відданими міжнародному гуманітарному праву. Фінляндія теж оголосила про вихід з цієї конвенції.