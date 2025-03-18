Польща і країни Балтії хочуть вийти з Конвенції про заборону протипіхотних мін

Польща, Литва, Латвія та Естонія хочуть вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

У спільній заяві країни зазначили, що після ратифікації Конвенції безпекова ситуація в регіоні кардинально погіршилася. Військові загрози для країн, що межують із Росією та Білоруссю, значно зросли. Тож держави переглянуть усі безпекові заходи, аби стримати можливу агресію.

«Ми вважаємо, що в нинішньому безпековому середовищі вкрай важливо, аби наші сили оборони мали гнучкість і свободу в потенційному використанні нових систем озброєння та для зміцнення обороноздатності», — йдеться в заяві.

Тож міністри оборони Естонії, Латвії, Литви і Польщі одностайно рекомендували вийти з Оттавської конвенції. Вони кажуть, що це рішення показує — країни готові вжити всіх необхідних заходів для захисту своєї території і свободи.

Міністри оборони країн підкреслюють, що попри вихід із Конвенції країни залишатимуться відданими міжнародному гуманітарному праву. Вихід із Конвенції про заборону протипіхотних мін ще мають розглянути в парламентах країн.