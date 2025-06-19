Фінляндія вийде з Конвенції про заборону протипіхотних мін

Фінляндія вийде з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін — таке рішення ухвалив парламент країни.

Про це пише фінський мовник Yle.

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Більшість депутатів — 157 людей — проголосували за вихід з угоди. Водночас 18 були проти, жоден не утримався.

Комітет у закордонних справах, що підтримав пропозицію уряду вийти з Оттавської конвенції, заявив, що міни необхідні для Фінляндії в умовах погіршення безпекової ситуації. Уряд обіцяє рішуче підтримувати гуманітарну протимінну діяльність, наприклад розмінування в кризових зонах.

Оттавську конвенцію в 1997 році підписали 164 країни. Держави-учасниці зобовʼязалися ніколи не застосовувати, не розробляти, не виробляти та не передавати протипіхотних мін, а також знищити всі наявні у них запаси.

Україна ратифікувала її 27 грудня 2005 року, ставши державою-учасницею з 1 червня 2006 року. На момент підписання Україна володіла п’ятим у світі за кількістю арсеналом протипіхотних мін, поступаючись лише Китаю, Росії, США і Пакистану. Вони, як і Індія, до договору не приєдналися.