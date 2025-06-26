Польща вийде з Конвенції про заборону протипіхотних мін

Сейм Польщі проголосував за законопроєкт про вихід із Оттавської конвенції — вона забороняє використання, виготовлення, накопичення й передачу протипіхотних мін.
Про це пише RMF 24.
Рішення підтримали 413 депутатів, проти виступили 15, ще троє утрималися.
Перед голосуванням міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що вихід з Оттавської конвенції має вирішальне значення для безпеки в регіоні.
Як він зазначив, ініціативу щодо виходу з конвенції внесли на прохання Польщі та партнерів з країн Балтії та Фінляндії.
Польща підписала конвенцію 4 грудня 1997 року, але ратифікувала її лише у 2012 році.
Раніше рішення про вихід з Оттавської конвенції вже ухвалили у Фінляндії, Латвії, Литві та Естонії.
- Оттавську конвенцію ухвалили 3 грудня 1997 року, а набула вона чинності 1 березня 1999 року. Україна ратифікувала її 27 грудня 2005 року, ставши державою-учасницею з 1 червня 2006 року. На момент підписання Україна володіла п’ятим у світі за кількістю арсеналом протипіхотних мін, поступаючись лише Китаю, Росії, США та Пакистану.