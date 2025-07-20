У лікарні померла жінка, яку в Києві збив працівник прокуратури

У лікарні Києва 20 липня померла жінка, яку напередодні ввечері збив працівник прокуратури Андрій Молочний.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Він додав, що Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. У його крові виявили 1,77 проміле алкоголю при нормі в 0,2.

Генпрокурор заявив, що наполягатиме на арешті Молочного на 60 діб без права застави.

«Особисто контролюю хід цієї справи як старший групи прокурорів, починаючи з обрання запобіжного заходу, і підтримуватиму обвинувачення в суді», — додав він.