Ольга Стефанішина стала уповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
«У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах», — додав він.
Стефанішина з 2020 року була віцепремʼєр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. А у 2024 році також стала міністеркою юстиції та обіймала цю посаду до відставки уряду 16 липня.
- Посаду посла України в США зараз обіймає Оксана Маркарова. У вересні 2024 року спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон закликав Зеленського звільнити її, звинувативши пані посла у нібито ненадійності та неефективності як дипломата. Тоді Володимир Зеленський відмовився обговорити зі спікером Джонсоном звільнення Маркарової.