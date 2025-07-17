Ольга Стефанішина стала уповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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«У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах», — додав він.

Стефанішина з 2020 року була віцепремʼєр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. А у 2024 році також стала міністеркою юстиції та обіймала цю посаду до відставки уряду 16 липня.