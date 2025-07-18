Британія ввела санкції проти російської військової розвідки та її шпигунів

Велика Британія ввела санкції проти трьох підрозділів ГРУ Росії та 18 російських військових і агентів, а також викрила, що російська військова розвідка використовувала шкідливе програмне забезпечення, щоб шпигувати за обліковими записами електронної пошти, повʼязаними з Британією та її союзниками.

Про це повідомила пресслужба британського національного центру кібербезпеки.

Хакерська група, відома як APT28, відповідальна за поширення складного шкідливого програмного забезпечення AUTHENTIC ANTICS, націленого на електронну пошту користувачів. ПЗ викрадає дані автентифікації жертв, щоб надовго отримати доступ до їхніх електронних скриньок.

Як раніше вдалося встановити, APT28 — це частина 85-го Головного центру спеціальних служб ГРУ РФ, військової частини № 26165.

Нові британські санкції охоплюють три підрозділи ГРУ — № 26165, № 29155 і № 74455 та 18 агентів, які причетні до кібероперацій в інтересах Росії. У стратегічному оборонному огляді від британського наццентру кібербезпеки Росію визнають найбільш гострою загрозою.

Аналіз шкідливого ПЗ AUTHENTIC ANTICS показав, що його створили спеціально для довготривалого доступу до хмарних акаунтів Microsoft, імітуючи звичайну активність.