Франція звинуватила воєнну розвідку РФ у кібератаках — зокрема, під час президентської кампанії Макрона

Франція вперше офіційно визнала відповідальність російської воєнної розвідки за кібератаки проти TV5Monde у 2015 році, що призвело до закриття французького телеканалу і зламу електронної пошти команди Емманюеля Макрона під час президентської кампанії 2017 року.

Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро і написала пресслужба його відомства.

«Воєнна розвідка Росії (ГРУ) упродовж кількох років веде кібератаки проти Франції, використовуючи хакерську групу, відому як APT28», — написав він.

APT28 — це абревіатура від Advanced Persistent Threat («Передова постійна загроза»). Хакерська група добре відома Сполученим Штатам та країнам Європейського Союзу, які вже запровадили санкції проти повʼязаних із нею людей та організацій.

За даними Міністерства закордонних справ Франції, з 2021 року APT28 атакувала приблизно десять французьких установ — як державних, так і приватних. Серед них були й організації, пов’язані з підготовкою до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року. Раніше ці ж хакери стояли за кібератакою на телеканал TV5Monde у 2015 році та спробою втрутитися у французькі вибори 2017 року.

Крім того, APT28 використовують для постійних атак на українську інфраструктуру, а ще проти інших європейських країн.

У МЗС Франції наголосили, що такі кібератаки — неприйнятні, особливо з боку постійного члена Ради Безпеки ООН. Вони порушують міжнародні норми, які сама ж Росія офіційно підтримала.