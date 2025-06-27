Україна хоче перейти до теми про зустріч лідерів на переговорах з Росією

Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів на перемовинах із Росією після завершення обговорень гуманітарних питань. Щодо теми припинення вогню компромісу не знайшли.

Про це заявив журналістам міністр оборони України Рустем Умєров, передає кореспондентка «Бабеля».

Росія наполягає на ультиматумах, які Україна не може прийняти, тож досягнути компромісу про припинення вогню не виходить.

«Україна завжди залишалася послідовною в прагненні до миру. Ми підтримали ініціативу США про повне припинення вогню із самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави», — зазначив Умєров.

За словами міністра оборони, Росія може використовувати гуманітарні питання, як-от обмін військовополоненими та репатріація тіл загиблих, щоб уникнути санкцій.

Перемовини України та Росії

16 травня 2025 року у Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки територій для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину й Сумщину.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі українська та російська сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000» та припинення вогню. Щодо обміну сторони дійшли згоди — уже відбулися три обміни полоненими в цьому форматі.

19 травня Трамп поговорив з Путіним, а також із Зеленським та низкою європейських лідерів. Путін після розмови заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню. Трамп каже, що Росія та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни».

Про великий обмін у кілька етапів домовились на перемовинах між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня. Саме там сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.

Уже пройшло кілька етапів обмінів полоненими в цьому форматі — 9, 10, 12, 14, 19, 20 і 26 червня.