Перші переговори України й Росії з 2022 року і «Євробачення». Головне за тиждень

Головними подіями цього тижня стали очікування переговорів України й Росії у Туреччині та їхніх результатів. Як охарактеризували це іноземні медіа — відбулася вистава для єдиного глядача — президента США Дональда Трампа. Однак на перемовинах вдалося домовитися щонайменше про обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000». Тим часом відбувалося і «Євробачення», де Україна посіла девʼяте місце.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

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Переговори у Стамбулі

Уперше з 2022 року Україна й Росія провели прямі переговори — очікувано, прориву не сталося. Москва висунула нереалістичні вимоги, а Київ обстоював свою позицію. Переговори тривали трохи понад годину. Українську делегацію очолив міністр оборони Умєров, а російську — помічник Путіна Мединський. Київ заявив, що росіяни мали обмежений мандат, який би не дозволив їм підписати важливі документи, як-от про припинення вогню. Головував на зустрічі голова МЗС Туреччини Фідан. Джерела українських та іноземних медіа писали, що РФ вимагала від України вивести війська з 4 областей в обмін на припинення вогню, погрожувала окупувати Харківщину і Сумщину, а також «воювати вічно». Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі назвали вимоги Кремля «неприйнятними» та повідомили про це Трампу.

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Україна і Росія домовилися обмінятися полоненими у форматі «1 000 на 1 000» і представити в деталях, як вони бачать потенційне припинення вогню. Буде ще одна зустріч, але де і коли — невідомо.

Президент Зеленський і надалі готовий до особистої зустрічі з Путіним. Останній це не коментував, як і його речники. Україна наполягає на жорстких санкціях проти Росії, якщо та відмовляється від повного і безумовного припинення вогню.

Після переговорів української та російської делегацій президент США Дональд Трамп не хотів назвати Путіна перешкодою для встановлення миру з Україною і натомість згадав «непросту розмову» із Зеленським. Тоді Трамп вкотре сказав, що вони мають зустрітися з Путіним і скоро це запланують. За його словами, він«втомився від того, що замість мене їздять інші й ведуть переговори».