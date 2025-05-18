Перші переговори України й Росії з 2022 року і «Євробачення». Головне за тиждень

Головними подіями цього тижня стали очікування переговорів України й Росії у Туреччині та їхніх результатів. Як охарактеризували це іноземні медіа — відбулася вистава для єдиного глядача — президента США Дональда Трампа. Однак на перемовинах вдалося домовитися щонайменше про обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000». Тим часом відбувалося і «Євробачення», де Україна посіла девʼяте місце.
«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.
Переговори у Стамбулі
Уперше з 2022 року Україна й Росія провели прямі переговори — очікувано, прориву не сталося. Москва висунула нереалістичні вимоги, а Київ обстоював свою позицію. Переговори тривали трохи понад годину. Українську делегацію очолив міністр оборони Умєров, а російську — помічник Путіна Мединський. Київ заявив, що росіяни мали обмежений мандат, який би не дозволив їм підписати важливі документи, як-от про припинення вогню. Головував на зустрічі голова МЗС Туреччини Фідан. Джерела українських та іноземних медіа писали, що РФ вимагала від України вивести війська з 4 областей в обмін на припинення вогню, погрожувала окупувати Харківщину і Сумщину, а також «воювати вічно». Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі назвали вимоги Кремля «неприйнятними» та повідомили про це Трампу.
Україна і Росія домовилися обмінятися полоненими у форматі «1 000 на 1 000» і представити в деталях, як вони бачать потенційне припинення вогню. Буде ще одна зустріч, але де і коли — невідомо.
Президент Зеленський і надалі готовий до особистої зустрічі з Путіним. Останній це не коментував, як і його речники. Україна наполягає на жорстких санкціях проти Росії, якщо та відмовляється від повного і безумовного припинення вогню.
Після переговорів української та російської делегацій президент США Дональд Трамп не хотів назвати Путіна перешкодою для встановлення миру з Україною і натомість згадав «непросту розмову» із Зеленським. Тоді Трамп вкотре сказав, що вони мають зустрітися з Путіним і скоро це запланують. За його словами, він«втомився від того, що замість мене їздять інші й ведуть переговори».
«Євробачення»
У пісенному конкурсі «Євробачення-2025» перемогла Австрія, яку представляв співак Йоганес Піч, відомий як JJ. Він виступав з піснею Wasted Love і отримав сумарно 436 балів від журі та глядачів.
Україна, від якої на конкурс поїхав гурт Ziferblat, посіла 9 місце з результатом 218 балів.
Нова допомога Україні від партнерів
Данія оголосила про новий пакет військової допомоги, у який ввійдуть артилерійські установки, снаряди, обладнання для бойових літаків та інша техніка. Також пакет передбачає розширення програми навчання українських військових. Його вартість — 4,2 мільярда данських крон, що становить близько €546 мільйонів. Він розрахований до 2028 року. Тим часом Норвегія запевнила, що до кінця 2025 року поставить Україні всі обіцяні винищувачі F-16.
Угода про надра
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ратифікацію угоди про корисні копалини та створення інвестиційного фонду відбудови між Україною і США. Що передбачає угода і як працюватиме фонд — деталі тут.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
Рада Європи підтримала створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України. Україна наполягає на його створенні, бо Міжнародний кримінальний суд та інші схожі інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи за такими злочинами. Необхідність створити Спецтрибунал для Росії вже підтримала низка європейських і міжнародних інституцій, зокрема Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентські асамблеї НАТО та ОБСЄ, а також окремі країни (як-от Франція, Німеччина і Латвія).