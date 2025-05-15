Україна отримає всі обіцяні Норвегією F-16 до кінця 2025 року

Норвегія поставить Україні всі обіцяні винищувачі F-16 до кінця 2025 року.
Про це повідомив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.
Міністр Сандвік каже, що Україна вже отримала «деякі норвезькі літаки». Поставки, за його словами, відбуваються за планом.
«З міркувань оперативної безпеки України та після діалогу з Україною ми не хочемо оприлюднювати, скільки норвезьких літаків передали», — пояснив міністр оборони Норвегії.
За його словами, торік норвезький уряд збільшив підтримку української протиповітряної оборони на 1,3 мільярда норвезьких крон.
F-16 для України
У 2023 році Україна та її союзники створили «Авіаційну коаліцію», метою якої стала передача Україні бойових літаків F-16. Першу партію F-16 Україні передали Нідерланди, про що стало відомо в жовтні 2024 року. Вдруге літаки надійшли в Україну в грудні 2024-го, їх відправила Данія.
Загалом F-16 погодилися передати Києву чотири держави-союзниці: Нідерланди (24 літаки), Данія (19 літаків), Бельгія (30 літаків до 2028 року) і Норвегія (6 літаків).