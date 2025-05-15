Україна отримає всі обіцяні Норвегією F-16 до кінця 2025 року

Норвегія поставить Україні всі обіцяні винищувачі F-16 до кінця 2025 року.

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.

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Міністр Сандвік каже, що Україна вже отримала «деякі норвезькі літаки». Поставки, за його словами, відбуваються за планом.

«З міркувань оперативної безпеки України та після діалогу з Україною ми не хочемо оприлюднювати, скільки норвезьких літаків передали», — пояснив міністр оборони Норвегії.

За його словами, торік норвезький уряд збільшив підтримку української протиповітряної оборони на 1,3 мільярда норвезьких крон.

F-16 для України

У 2023 році Україна та її союзники створили «Авіаційну коаліцію», метою якої стала передача Україні бойових літаків F-16. Першу партію F-16 Україні передали Нідерланди, про що стало відомо в жовтні 2024 року. Вдруге літаки надійшли в Україну в грудні 2024-го, їх відправила Данія.

Загалом F-16 погодилися передати Києву чотири держави-союзниці: Нідерланди (24 літаки), Данія (19 літаків), Бельгія (30 літаків до 2028 року) і Норвегія (6 літаків).