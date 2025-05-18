Артилерійські установки і боєприпаси. Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні

У новий, 26-й пакет військової допомоги Україні від Данії ввійшли артилерійські установки, снаряди, обладнання для бойових літаків та інша техніка. Також він передбачає розширення програми навчання українських військових.

Про це повідомило Міноборони Данії.

Загалом на нову військову допомогу Данія заклала 4,2 мільярда данських крон, що становить близько €546 мільйонів. Її складові Україна отримуватиме впродовж 2025—2028 років.

У рамках Північно-Балтійської ініціативи, яку започаткували навесні 2024 року Данія, Чехія та Нідерланди, українським бригадам передадуть артилерійські установки з боєприпасами. Три країни домовились спільно фінансувати закупівлю артилерійських снарядів для України. І завдяки додатково виділеним у 2025 році коштам вдасться закупити ще більше боєприпасів.

«Потреба України в допомозі, на жаль, не зменшилася. Я радий і пишаюся тим, що ми знову можемо виділити кошти на підтримку, яка змінить ситуацію на полі бою як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Данія з початку війни була надійним партнером України. І так буде й надалі», — запевнив міністр оборони Трельс Лунд Поульсен.