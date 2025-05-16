МЗС Туреччини: Україна і Росія домовилися про повторну зустріч

Українська і російська сторони домовилися про повторну зустріч.

Про це написав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, але не уточнив ані дату, ані локацію нової зустрічі.

За його словами, українсько-російські перемовини у Стамбулі 16 травня стали «важливим днем для миру в усьому світі». Їхній результат — домовленість про обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000».

«Сторони також домовилися письмово поділитися з протилежною стороною умовами, які можуть зробити можливим досягнення режиму припинення вогню», — додав очільник МЗС Туреччини, який головував на зустрічі між українськими та російськими делегатами.

І запевнив, що Туреччина продовжуватиме «докладати всіх зусиль для досягнення сталого миру між Росією та Україною».

Що передувало

16 травня у Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину і, як пишуть медіа, не мала значних результатів. За даними журналістів, Росія вимагала виведення українських військ з низки території для забезпечення припинення вогню. На зустрічі сторони також обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000».

Як передає кореспондент The Economist Олівер Керрол, посилаючись на «добре обізнані джерела», голова російської делегації, помічник Путіна Володимир Мединський погрожував на переговорах, що Росія готова вести війну вічно, а на припинення вогню піде лише, якщо Україна повністю виведе війська з чотирьох частково окупованих росіянами областей. Також він погрожував окупацією Харківщини й Сумщини.

На початку війни делегації України та Росії вже зустрічалися у Стамбулі, але навесні 2022 року такі зустрічі припинилися. На основі «Стамбульського комюніке» сторони склали великий договір. У відкритому доступі є одна з його чернеток, датована 15 квітня, — її опублікувала американська газета The New York Times. Із цієї чернетки зрозуміло, що Росія запропонувала Україні погодитися на нікчемні, нічого не значущі гарантії. Російська сторона залишала за собою право заблокувати будь-яку військову допомогу і водночас вимагала від України обмежити чисельність Сил оборони. По суті Путін пропонував Зеленському здатися — просто в більш завуальованій формі.