Зеленський підписав законопроєкт про ратифікацію угоди про надра зі США

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ратифікацію угоди про корисні копалини та створення інвестиційного фонду відбудови між Україною і США.

Про це йдеться в законопроєкті № 0309.

Угода передбачає такі пункти:

Україна зберігає повний контроль. Усі природні ресурси на українській території та у водах залишаються у власності України. Лише держава вирішує, що й де видобувати. Це чітко прописано в угоді.

Усі природні ресурси на українській території та у водах залишаються у власності України. Лише держава вирішує, що й де видобувати. Це чітко прописано в угоді. Партнерство на рівних умовах. Фонд створюється у співвідношенні 50 на 50, і Україна управлятиме ним разом зі США. Жодна сторона не матиме переваги — це справді рівноправна співпраця.

Фонд створюється у співвідношенні 50 на 50, і Україна управлятиме ним разом зі США. Жодна сторона не матиме переваги — це справді рівноправна співпраця. Державна власність під захистом. Угода не змінює процесів приватизації та управління держкомпаніями — вони й надалі належатимуть Україні. Наприклад, «Укрнафта» й «Енергоатом» залишаються державними.

Угода не змінює процесів приватизації та управління держкомпаніями — вони й надалі належатимуть Україні. Наприклад, «Укрнафта» й «Енергоатом» залишаються державними. Жодних боргів . Документ не передбачає жодних фінансових зобов’язань України перед США.

. Документ не передбачає жодних фінансових зобов’язань України перед США. Угода не суперечить Конституції України чи курсу на євроінтеграцію . Усе відповідає українському законодавству та міжнародним зобов’язанням. Це також позитивний сигнал іншим партнерам — з Україною можна і варто працювати довгостроково.

. Усе відповідає українському законодавству та міжнародним зобов’язанням. Це також позитивний сигнал іншим партнерам — з Україною можна і варто працювати довгостроково. Фонд наповнюватимуть доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться лише про прибутки від нових ліцензій на видобуток корисних копалин, нафти й газу. Доходи від проєктів, які вже стартували або заплановані в держбюджеті, не підуть у Фонд. Угода стосується лише майбутньої співпраці й нових ініціатив

Йдеться лише про прибутки від нових ліцензій на видобуток корисних копалин, нафти й газу. Доходи від проєктів, які вже стартували або заплановані в держбюджеті, не підуть у Фонд. Угода стосується лише майбутньої співпраці й нових ініціатив Мінімум змін у законах. Потрібно лише трохи оновити Бюджетний кодекс. Угоду ж має ратифікувати Верховна Рада.

Потрібно лише трохи оновити Бюджетний кодекс. Угоду ж має ратифікувати Верховна Рада. США допоможуть з інвестиціями і технологіями. Через агентство DFC американська сторона сприятиме залученню грошей та інновацій з усього світу — не лише зі США, а й з ЄС та інших партнерських країн.

Через агентство американська сторона сприятиме залученню грошей та інновацій з усього світу — не лише зі США, а й з ЄС та інших партнерських країн. Податкові пільги для ефективності. Фонд і його доходи не оподатковуватимуться в Україні та США — щоб інвестиції давали кращі результати.

Як працюватиме Фонд

США вносять у Фонд кошти, зокрема, це може бути нова допомога — наприклад, системи ППО. Україна переказує у Фонд 50% доходів від нової ренти за новими ліцензіями на нові ділянки. За потреби може робити й додаткові внески. Йдеться про співпрацю на десятиліття вперед.

Фонд інвестуватиме в українські проєкти — видобуток корисних копалин, нафти й газу, а також у пов’язану інфраструктуру чи переробку. Усі інвестиції Україна та США погоджуватимуть спільно.

Фонд зосереджений виключно на Україні. У перші 10 років очікується, що прибутки не розподілятимуться, а вкладатимуться назад — у нові проєкти та відбудову. Цей пункт ще обговорюватимуть додатково.

У Мінфіні США зазначили, що це економічне партнерство дає двом країнам змогу працювати разом та інвестувати спільно, щоб ресурси, знання й можливості допомагали швидше відновити українську економіку. Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав документ історичним. За його словами, ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, «зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі».

«Президент Трамп уявляв собі це партнерство між американським народом та українським народом, щоб продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні. І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не дозволять отримувати вигоду від реконструкції України», — заявив Бессент.

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що це Угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають внесок, який Україна зробила в глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу.

Підписанню угоди передували місяці політичних баталій між Україною та США. Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що врешті-решт вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для обох держав.