Зеленський затвердив склад делегації України на перемовинах у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в переговорах щодо миру в Стамбулі.
Про це йдеться в указі президента № 306/2025.
Ось хто увійшов до складу делегації:
- Голова делегації — міністр оборони України Рустем Умєров;
- Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ України;
- Олександр Поклад — заступник голови Служби безпеки України;
- Олег Луговський — перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;
- Олексій Шевченко — заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України;
- Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
- Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ;
- Олександр Дьяков — заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил ЗСУ;
- Олексій Маловацький — начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ;
- Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;
- Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Апарату головнокомандувача ЗСУ;
- Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента України.
Президент України Володимир Зеленський вимагав участі в переговорах Володимира Путіна і заявляв, що готовий говорити з ним особисто. У Кремлі участь Путіна спочатку не підтверджували, а ввечері 14 травня оголосили склад делегації, де його немає. Перемовини у Стамбулі, найімовірніше, відбудуться 16 травня на рівні делегацій.
«Наша команда буде у Стамбулі пізніше ввечері, і тоді будуть вирішувати», — прокоментував радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.
У Росії заявляють, що переговорів 15 травня не буде «через логістику».