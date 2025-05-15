Зеленський затвердив склад делегації України на перемовинах у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в переговорах щодо миру в Стамбулі.

Про це йдеться в указі президента № 306/2025.

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Ось хто увійшов до складу делегації:

Голова делегації — міністр оборони України Рустем Умєров;

Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ України;

Олександр Поклад — заступник голови Служби безпеки України;

Олег Луговський — перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;

Олексій Шевченко — заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України;

Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ;

Олександр Дьяков — заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил ЗСУ;

Олексій Маловацький — начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ;

Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;

Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Апарату головнокомандувача ЗСУ;

Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента України.

Президент України Володимир Зеленський вимагав участі в переговорах Володимира Путіна і заявляв, що готовий говорити з ним особисто. У Кремлі участь Путіна спочатку не підтверджували, а ввечері 14 травня оголосили склад делегації, де його немає. Перемовини у Стамбулі, найімовірніше, відбудуться 16 травня на рівні делегацій.

«Наша команда буде у Стамбулі пізніше ввечері, і тоді будуть вирішувати», — прокоментував радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

У Росії заявляють, що переговорів 15 травня не буде «через логістику».