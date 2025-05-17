Трамп не назвав Путіна перешкодою для миру і згадав «непросту розмову» із Зеленським

Після переговорів української та російської делегацій у Стамбулі (Туреччина) президент США Дональд Трамп не хотів назвати Путіна перешкодою для встановлення миру з Україною під час інтерв’ю телеканалу Fox News.



Його слова передає CNN.

«Він (Путін) за столом переговорів, і він хотів цієї зустрічі. Але я завжди вважав, що без мене зустріч не матиме сенсу, бо, як на мене, угода без мене не відбудеться», — заявив президент США.

Трамп вкотре сказав, що вони мають зустрітися з Путіним і скоро це запланують. За його словами, він«втомився від того, що замість мене їздять інші й ведуть переговори».

«Я думаю, Путін уже втомився від усього цього. Він виглядає не надто добре, а хоче виглядати краще. Не забувайте: усе це мало завершитися за тиждень», — додав Трамп.

Водночас президент США згадав «непросту розмову із Зеленським» [імовірно, він мав на увазі їхню зустріч у Овальному кабінеті] і повторив свої звичні нарікання щодо американської фінансової допомоги Україні.

«Слухайте, у мене була дуже непроста розмова із Зеленським, бо мені не сподобалося те, що він сказав, і він не полегшував ситуацію. Я завжди казав, що у нього немає сильних позицій — і в нього справді немає сильних позицій, кажу чесно. У нього немає козирів», — сказав Трамп.

Трамп вкотре не сказав чітко та конкретно про додаткові санкції проти РФ — раніше він говорив про таку імовірність, проте досі цього не зробив, а на різних брифінгах намагається уникнути цього питання.

У інтервʼю для Fox News він сказав, що розглядає можливість вторинних санкцій.

«Я завжди мав такий варіант. І я його використаю, якщо буде треба. Але я б не хотів цього робити. До речі, це серйозно. Я щойно наклав їх на Венесуелу», — сказав Трамп.