Келлог: Втрату українських територій можуть зафіксувати в спеціальній угоді

Втрату українських територій можуть зафіксувати в спеціальній угоді.

Про це в ефірі Fox News заявив спецпредставник США з питань війни в Україні Кіт Келлог.

«Вважаю, буде певна угода про потенційну втрату території. Але послухайте, вам не обовʼязково визнавати це», — сказав він.

Як приклад Келлог навів те, що коли СССР окупував країни Балтії, то США не визнавали ці території підконтрольними радянській владі.

«Існувала така річ, яка називалася доктриною Веллса. Ми ніколи не казали, що вони володіють країнами. Казали, що країни просто під домінуванням», — заявив спецпредставник США.

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