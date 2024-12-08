Повалення режиму Асада в Сирії, воєнний стан у Південній Кореї і втрати України у війні. Головне за тиждень

У Сирії впав режим Башара Асада — він був при владі 24 роки. Президент Південної Кореї вводив воєнний стан у країні на кілька годин. А президент України Володимир Зеленський назвав кількість військових, яких Україна втратила за час повномасштабної війни.

«Бабель» зібрав ключові події останніх днів, щоб ви залишалися в курсі подій.

Втрати України

Україна втратила загиблими 43 тисячі військових за час повномасштабної війни. Ще 370 тисяч були поранені, проте близько половини з них повертаються в стрій, заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, російські втрати перевищують 750 тисяч військових, з них 198 тисяч убитих і понад 550 тисяч поранених. Від вересня 2024 року Росія втрачає на фронті солдатів у співвідношенні 5:1 і навіть 6:1.

Тим часом у російському полоні тисячі людей, військових і цивільних. Частина з них там з 2014 року. Крім того, на окупованій території України перебувають щонайменше кілька мільйонів людей. Також Росія масово депортує українських дітей.

Повалення режиму Асада в Сирії

Зранку 8 грудня військові сирійської опозиції увійшли в столицю Сирії Дамаск і повалили режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки, а його родина — понад 50.

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо.

Башар Асад, як стверджують російські пропагандисти, прилетів із родиною до Москви — там їм надали політичний притулок. Втекти із Сирії йому також допомогли росіяни. Премʼєр Сирії готується передати опозиції функції перехідного уряду — після повалення режиму Асада територію Сирії контролює кілька угруповань.