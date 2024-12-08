ГУР: Росія допомогла Башару Асаду втекти з Дамаска

Росія допомогла втекти президенту Сирії Башару Асаду, стверджує Головне управління розвідки України.

Зранку 8 грудня Асад вилетів із сирійської столиці Дамаска. Після цього агентство Reuters з посиланням на джерело написало, що він міг загинути в авіакатастрофі. Літак Syrian Air, на якому летів Асад, взяв курс на прибережні райони, де розташовані російські авіа- та морська бази, але за кілька хвилин зробив різкий розворот — і зник з радарів, коли був на висоті 500 метрів.

Медіа повʼязали це з імовірним збиттям літака чи авіакатастрофою. Але не виключили варіант, що літак не збили, а в нього вимкнувся транспондер — пристрій, який передає сигнали.

Однак згодом українська розвідка заявила, що зникнення літака Асада з радарів — це російська дезінформація. Росія використала це для того, щоб приховати операцію з порятунку Асада та наближених до нього людей. Екіпаж літака, імовірно, виконував інструкції росіян та діяв під їхнім керівництвом.

За даними ГУР, становище російських військових у Сирії залишається стабільно скрутним — вони похапцем евакуюються. Першими із Сирії поїхали російські генерали: спочатку Сергій Кисіль, якого 1 грудня відправили у відставку з посади командувача російських сил у регіоні, а потім — новий командувач Олександр Чайка.

Для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу Балтійського флоту РФ.

Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, що їх раніше контролювали бойовики опозиції.