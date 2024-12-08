У Південній Кореї арештували ексміністра оборони

Прокуратура Південної Кореї арештувала колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона за підозрою у державній зраді через оголошення в країні воєнного стану президентом Юн Сок Йолем.

Про це передає південнокорейське агентство Yonhap.

Штаб спеціального розслідування, який веде політичні справи, заявив, що заарештував Кіма та вилучив його мобільний телефон. Чоловіка відправили в центр увʼязнення в східному Сеулі.

Слідчі зʼясували, що ексміністр запропонував запровадити воєнний стан президенту Юн Сок Йолю, який оголосив про це ввечері 3 грудня на тлі загострення політичної кризи. Президент скасував указ через шість годин після того, як парламент проголосував за його припинення.

Уже 4 грудня Кім Йон Хьон подав у відставку і попросив пробачення у громадян за власні дії. Президент прийняв відставку.

Що передувало

Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

За годину після цього парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. Уряд Південної Кореї підтримав «план скасування воєнного стану», як того вимагав парламент. Воєнний стан тривав близько шести годин.

Коли парламентарі ухвалювали резолюцію, на вулицях люди співали державний гімн і аплодували. За попередніми оцінками, біля будівлі парламенту зібралися чотири тисячі громадян.

Очільник опозиційної Демократичної партії Пак Чан Де заявив, що президент Південної Кореї не зможе уникнути звинувачень у державній зраді та має «негайно піти у відставку».