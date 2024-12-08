Президента Південної Кореї підозрюють у держзраді

Прокуратура повідомила президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю підозру в державний зраді.

Про це передає південнокорейське агентство Yonhap.

Прокурори розслідують звинувачення проти президента у державній зраді та зловживанні владою.

Коли керівника спеціального розслідувального штабу прокуратури з питань воєнного стану Пак Се Хюна запитали про можливість екстреного арешту президента, він відповів, що не знає, чи дійде розслідування до цього.

Юн Сок Йоль має привілей — проти нього не можуть відкривати справ під час його перебування на посаді, але державна зрада є винятком. Пак Се Хюн заявив, що обидва звинувачення — у державній зраді, зловживанні владою і перешкоджанні — підлягають розслідуванню з боку прокуратури.

Прокуратура також повідомила про підозру в державній зраді колишньому міністру оборони Кім Йон Хьону та заарештувала його. Він запропонував президенту Юн Сок Йолю запровадити воєнний стан.