США оголосили нову військову допомогу Україні на $725 мільйонів

Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги для України на $725 мільйонів.

Останні пакети допомоги від США були розміром від $125 мільйонів до $250 мільйонів. Зараз у Байдена залишається близько $4—5 мільярдів, які вже санкціоновані Конгресом і які він має використати до інавгурації Трампа 20 січня.

У Пентагоні підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Адміністрація президента США Джо Байдена виділила на безпекову допомогу Україні приблизно $61,4 мільярда.

Допомога включала 3 батареї ППО Patriot, 12 систем NASAMS, ППО Avenger і HAWK, сотні тисяч артилерійських снарядів, 31 танк Abrams, понад 300 бойових машин піхоти Bradley, 900 бронетранспортерів M113, 20 вертольотів Мі-17 та багато іншого.