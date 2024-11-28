Reuters: США готують допомогу Україні на $725 мільйонів

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет допомоги Україні на суму $725 мільйонів у намаганні встигнути використати всі гроші, призначені на підтримку Києва, до приходу обраного президента Дональда Трампа до влади.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
У новий пакет увійдуть різна протитанкова зброя, наземні міни, безпілотники, ракети до переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger, боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS, керовані реактивні снаряди GMLRS.
Офіційно оголосити про нову підтримку США можуть 2 грудня. До того часу вміст і розмір пакета можуть змінитися перед тим, як його підпише Джо Байден.
Останні пакети допомоги від США були розміром від $125 до $250 мільйонів. Зараз у Байдена залишається близько $4—5 мільярдів, які вже санкціоновані Конгресом і які він має використати до інавгурації Трампа 20 січня.
- Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх 15 листопада повідомила, що США планують майже щотижня відправляти Україні партії озброєння, щоб встигнути використати залишок грошей до завершення каденції чинного президента Джо Байдена.
- Попередній пакет допомоги США виділили Україні 20 листопада. У ньому зброя, техніка й обладнання на $275 мільйонів.
- У квітні Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні майже на $61 мільярд. Цей законопроєкт довго лежав у Конгресі, хоча військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. На що саме йшли гроші з цього пакета — дивіться в інфографіці «Бабеля». Саме ці гроші витрачають і досі.