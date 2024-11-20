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США виділили Україні новий пакет допомоги на $275 мільйонів

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

США виділили Україні новий пакет допомоги на $275 мільйонів. Це 70-й транш від серпня 2021 року.

Про це стало відомо із сайту Пентагону.

Новій пакет військової допомоги містить:

  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм і 81 мм;
  • безпілотні літальні системи;
  • ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

На сайті Пентагону йдеться, що США продовжуватимуть працювати разом із партнерами НАТО та через Контактну групу з оборони України та всі можливі коаліції, щоб «задовільнити терміново необхідні потреби України на полі бою та захистити від російської агресії».

  • 15 листопада заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що США планують майже щотижня відправляти Україні партії озброєння, щоб встигнути використати залишок $7,1 млрд до завершення каденції чинного президента Джо Байдена.
  • Наразі США мають можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад $9 мільярдів. Зокрема, $7,1 мільярда доступні за програмою PDA, а ще $2,2 мільярда — за програмою USAI, яка передбачає замовлення озброєння у виробників.