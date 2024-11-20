США виділили Україні новий пакет допомоги на $275 мільйонів. Це 70-й транш від серпня 2021 року.

Про це стало відомо із сайту Пентагону.

Новій пакет військової допомоги містить:

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

мінометні снаряди калібру 60 мм і 81 мм;

безпілотні літальні системи;

ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

стрілецька зброя та боєприпаси;

підривне обладнання та боєприпаси;

хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

На сайті Пентагону йдеться, що США продовжуватимуть працювати разом із партнерами НАТО та через Контактну групу з оборони України та всі можливі коаліції, щоб «задовільнити терміново необхідні потреби України на полі бою та захистити від російської агресії».