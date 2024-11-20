США виділили Україні новий пакет допомоги на $275 мільйонів. Це 70-й транш від серпня 2021 року.
Про це стало відомо із сайту Пентагону.
Новій пакет військової допомоги містить:
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 60 мм і 81 мм;
- безпілотні літальні системи;
- ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
На сайті Пентагону йдеться, що США продовжуватимуть працювати разом із партнерами НАТО та через Контактну групу з оборони України та всі можливі коаліції, щоб «задовільнити терміново необхідні потреби України на полі бою та захистити від російської агресії».
- 15 листопада заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що США планують майже щотижня відправляти Україні партії озброєння, щоб встигнути використати залишок $7,1 млрд до завершення каденції чинного президента Джо Байдена.
- Наразі США мають можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад $9 мільярдів. Зокрема, $7,1 мільярда доступні за програмою PDA, а ще $2,2 мільярда — за програмою USAI, яка передбачає замовлення озброєння у виробників.