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США оголосили про новий пакет допомоги для України на $988 мільйонів

Автор:
Оля Березюк
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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $988 мільйонів.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Пакет включає:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • безпілотні авіаційні системи (UAS);
  • обладнання, компоненти і запасні частини для обслуговування та ремонту військової техніки.

Кошти виділяють в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це вже 22-й пакет USAI від адміністрації Джо Байдена.