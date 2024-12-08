США оголосили про новий пакет допомоги для України на $988 мільйонів

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $988 мільйонів.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Пакет включає:
- боєприпаси для HIMARS;
- безпілотні авіаційні системи (UAS);
- обладнання, компоненти і запасні частини для обслуговування та ремонту військової техніки.
Кошти виділяють в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це вже 22-й пакет USAI від адміністрації Джо Байдена.
- Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх 15 листопада повідомила, що США планують майже щотижня відправляти Україні партії озброєння, щоб встигнути використати залишок грошей до завершення каденції чинного президента Джо Байдена.
- Попередній пакет допомоги США обсягом $725 мільйонів виділили 2 грудня.
- У квітні Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні майже на $61 мільярд. Цей законопроєкт довго лежав у Конгресі, хоча військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. На що саме йшли гроші з цього пакета — дивіться в інфографіці «Бабеля». Саме ці гроші витрачають і досі.