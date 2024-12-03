У Південній Кореї оголосили воєнний стан

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Звернення президента транслювали у прямому ефірі на телеканалі YTN. Юн Сок Йоль заявив, що ввести воєнний стан необхідно для захисту конституційного ладу країни — йому нібито загрожує опозиція, що «контролює парламент, симпатизує Північній Кореї і паралізує роботу уряду».

Як пише Yonhap, Юн провів екстрену нараду у своєму офісі, після чого заявив про загрозу паралічу влади через спроби провести проти нього процедуру імпічменту.

«Вони [опозиція] паралізували судову роботу, залякуючи суддів, притягаючи до відповідальності низку прокурорів. Вони паралізують виконавчу владу, намагаючись оголосити імпічмент міністру оборони», — зазначив Юн Сок Йоль.

Також він заявив про недоцільне скорочення парламентом бюджету на боротьбу з наркозлочинністю та підтримання громадської безпеки. Такі дії він назвав «явним антидержавним актом». Юн Сок Йоль не уточнив, яких конкретно заходів вживатимуть у рамках воєнного стану.