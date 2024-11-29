Жінки, звинувачені «Талібаном» у жебрацтві, заявили про побиття і зґвалтування у в’язницях

Афганські жінки, заарештовані за жебрацтво за новим законом «Талібану», розповіли про випадки жорстокого фізичного, психологічного та сексуального насильства у в’язницях.

Про це повідомляє The Guardian.

У травні 2024 року «Талібан» ухвалив закон проти жебрацтва. Тепер «здоровим людям» заборонено бідувати, якщо вони можуть оплатити їжу на один день. Спеціальна комісія реєструє та класифікує жебраків за категоріями «професійні», «нужденні» та «організовані». Посадовці заявляють, що лише в Кабулі вже зібрали дані майже на 60 тисяч таких людей.

За останні місяці на вулицях затримали, зокрема, багато жінок. Вони стверджують, що просили грошей на вулиці, бо не змогли знайти оплачувану роботу. Після приходу до влади у 2021 році таліби заборонили жінкам працювати в більшості галузей. Це спричинило зростання рівня бідності в Афганістані.

Захра [ім’я змінено з міркувань безпеки], 32-річна мати трьох дітей, переїхала жебракувати до Кабулу після того, як її чоловік, солдат національній армії колишнього уряду, зник після встановлення режиму «Талібану».

Жінка провела у в’язниці три доби після затримання. Її змушували готувати їжу, прибирати і прати речі чоловіків, які працювали там. Потім вони хотіли зафіксувати біометричні дані Захри. Коли вона чинила опір, її побили до втрати свідомості та зґвалтували, каже потерпіла.

Ще одну жінку, з її слів, утримували в неволі 15 днів. Там її також змушували прибирати, принижували та піддавали фізичному й сексуальному насильству. Інші жертви говорили про жорстокі побиття дітей, які іноді призводили до смерті.

Закон «Талібану» визначає, що якщо жебрак помирає і в нього немає родичів або сім’я відмовляється забирати тіло, його ховають місцеві чиновники. Малозабезпечені люди мають право на фінансову допомогу від держави, однак жодна зі співрозмовниць медіа не отримувала грошей.