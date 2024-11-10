«Талібан» уперше візьме участь у кліматичній конференції ООН

Представники «Талібану» візьмуть участь у кліматичній конференції ООН — уперше після захоплення влади в Афганістані в 2021 році.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Афганістану, передає Reuters.

Конференція ООН зі зміни клімату COP29 почнеться в Азербайджані вже 11 листопада. Це буде одна з найважливіших міжнародних подій, у якій візьмуть участь представники «Талібану». Протягом останніх років вони брали участь в організованих ООН зустрічах щодо Афганістану в Катарі, а міністри «Талібану» відвідували форуми в Китаї та Центральній Азії.

Держави-члени ООН не визнають «Талібан» як офіційний уряд Афганістану через жорсткі обмеження, які таліби вводять проти жінок. Також через це вони не можуть зайняти місце в Генеральній Асамблеї ООН.

За даними дипломатичного джерела Reuters, Азербайджан запросив представників підконтрольного «Талібану» Національного агентства з навколишнього середовища на конференцію СОР-29 як спостерігачів. Завдяки цьому вони зможуть брати участь у другорядних дискусіях і проводити двосторонні зустрічі.

Глава агентства Матіул Хак Халіс заявив, що на конференції делегація планує налагодити співробітництво з міжнародним співтовариством у сфері охорони довкілля та зміни клімату, а ще поділиться потребами Афганістану. Експерти зазначають, що зміна клімату призвела до численних негативних наслідків для Афганістану, створивши серйозні проблеми через географічне положення країни та слабку кліматичну політику.

В Азербайджані запрошення представників «Талібану» не коментували.