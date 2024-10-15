Wi-Fi та зарядки для телефонів. «Нова пошта» анонсувала нові поштомати

«Нова пошта» анонсувала поштомати нового покоління. Вони матимуть зарядні пристрої для телефонів і роздаватимуть Wi-Fi.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Чим нові моделі поштоматів відрізнятимуться від попередніх:
- вони матимуть сонячні панелі та акумулятор, тому працюватимуть до 16 годин із повним навантаженням і без додаткового заряджання;
- будуть оснащені зарядними пристроями для 12 телефонів;
- роздаватимуть Wi-Fi;
- матимуть антивандальний захист.
«Нова пошта» в Україні доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень і фулфілменту.
- Європейський підрозділ Nova Post працює в Іспанії, Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії, Угорщині, Австрії, Франції, Італії та Великій Британії.
- 1 жовтня «Нова пошта» підвищила тарифи.
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