Нардепів Дмитрука й Одарченка виключили з комітетів Ради

Верховна Рада підтримала постанову № 12099, за якою з комітетів парламенту виключають нардепів Артема Дмитрука й Андрія Одарченка.

За постанову проголосували 245 парламентарів, передає народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Нардепа від «Слуги народу» Артема Дмитрука виключають з посади члена Комітету з питань правоохоронної діяльності, а нардепа від «Слуги народу» Андрія Одарченка — з посади члена Комітету з питань антикорупційної політики.

Справа Дмитрука

Народному депутату Артему Дмитруку 25 серпня повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. За кілька годин до цього в медіа зʼявилася інформація, що Дмитрук незаконно виїхав за кордон. Державне бюро розслідувань почало слідство, як нардеп Дмитрук виїхав з України та хто йому допоміг.

Артем Дмитрук.

29 серпня його оголосили в міжнародний розшук, а суд заочно обрав нардепу запобіжний захід. Сам Дмитрук 24 вересня заявив, що його затримали у Великій Британії та що в рамках його справи вже пройшло судове засідання. 26 вересня у прокуратурі повідомили, що встановили місцеперебування нардепа Дмитрука і готують документи для його екстрадиції.

Справа Одарченка

У листопаді 2023 року нардепу Андрію Одарченку повідомили про підозру в спробі підкупу тодішнього очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафи Найєма. Ідеться про хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті $50 тисяч. За день Вищий антикорсуд обрав для нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 15 мільйонів гривень. За Одарченка внесли заставу.

Андрій Одарченко. Facebook / Слуга народу - Одарченко Андрій - Округ 170

У вересні 2024 року Одарченко не зʼявився до ВАКС і не повідомив про причини. Адвокати Одарченка теж не знали, де він перебуває, і наголошували, що не мають з ним звʼязку. Через це Спеціальна антикорупційна прокуратура ініціювала стягнення в дохід держави застави, яку призначили нардепу, й оголосила його в розшук. У САП припускали, що Одарченко міг виїхати за кордон через Закарпатську область, адже нібито мав тісні стосунки з екскерівником Закарпатської ОВА Віктором Микитою, якого нещодавно призначили заступником керівника Офісу президента України.

У прокуратурі вважають, що Одарченко незаконно перетнув кордон з Румунією і просив надати йому притулок.