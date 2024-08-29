Народного депутата Артема Дмитрука оголосили в міжнародний розшук.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Його підозрюють у нападі на правоохоронця і ще одного чоловіка та в замаху на викрадення вогнепальної зброї.
За даними слідства, в Одесі Дмитрук разом з кількома людьми напав на правоохоронця, завдав йому тілесних ушкоджень і намагався викрасти зброю. Його дії кваліфікували як умисне заподіяння групою людей працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та викрадення вогнепальної зброї групою людей.
Також слідство встановило, що коли підозрюваний був у Києві, він під час суперечки з військовим ударив його кілька разів, зокрема по голові. У військового тілесні ушкодження середньої тяжкості. У цій ситуації дії Дмитрука кваліфікували як умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження та грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства з особливою зухвалістю.
Державне бюро розслідувань розслідує, як нардеп виїхав з України. У медіа пишуть, що він пішки перетнув кордон з Молдовою, а потім перелетів до Рима.
- У 2021 році нардепа Артема Дмитрука виключили з фракції «Слуга народу». Раніше Дмитрук відмовлявся вакцинуватися від коронавірусу (не бачив для себе «гарантій якості вакцин»), виступав проти демонтажу барельєфа радянському маршалу Жукова в Одесі. Ще він активно захищає церкву УПЦ МП і називає її «єдиною канонічною православною церквою в Україні». У лютому 2024 року Артем Дмитрук стверджував, що вніс заставу за монаха УПЦ МП, якого затримали за виправдовування Росії.