Нардепа Артема Дмитрука офіційно виключили з фракції «Слуга народу»

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко на засіданні Ради 16 листопада офіційно оголосив про виключення Артема Дмитрука з фракції «Слуга народу». Напередодні відповідне рішення «слуги» ухвалили на засіданні фракції.

Дмитрука обрали в Раду від Київського району міста Одеси, а нещодавно він увійшов у міжфракційне обʼєднання колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Перед цим глава фракції Давид Арахамія заявляв, що Дмитрук «не завжди демонструє колегіальну поведінку»: «Мені важко визначитися. Ті кольори, які він використовує у своїй медійній кампанії в Одесі, точно не мають зеленого кольору».

Зазначимо, що Дмитрук відмовляється вакцинуватися від коронавірусу (не бачить для себе «гарантій якості вакцин»), виступає проти декомунізації в Одесі, голосував проти звільнення Дмитра Разумкова з посади глави Верховної Ради та проти призначення на цю посаду Руслана Стефанчука, а також увійшов до складу міжфракційного обʼєднання Разумкова (у керівництві «Слуги народу» застерегли своїх депутатів від цього обʼєднання).