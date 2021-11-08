Дмитро Разумков опублікував поіменний список членів свого депутатського обʼєднання

Колишній глава парламенту, а зараз позафракційний народний депутат Дмитро Разумков 8 листопада опублікував список депутатів, які увійшли до його новоствореного міжфракційного обʼєднання «Розумна політика».

Загалом там, окрім Разумкова, 24 депутати. Від «Слуги народу»:

Володимир Козак;

Василь Мокан;

Роман Соха;

Неллі Яковлєва;

Оксана Дмитрієва;

Валерій Божик;

Дмитро Микиша;

Артем Дмитрук;

Ольга Саладуха;

Олег Воронько;

Олександр Бакумов;

Ольга Коваль;

Дарʼя Володіна;

Михайло Новіков;

Роман Бабій;

Аліна Загоруйко;

Костянтин Касай;

Дмитро Гурін;

Євген Петруняк;

Іван Юнаков;

Михайло Крячко.

А також депутати від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко, Володимир Кабаненко і позафракційна Людмила Буймістер.