Новини

Дмитро Разумков опублікував поіменний список членів свого депутатського обʼєднання

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Колишній глава парламенту, а зараз позафракційний народний депутат Дмитро Разумков 8 листопада опублікував список депутатів, які увійшли до його новоствореного міжфракційного обʼєднання «Розумна політика».

Загалом там, окрім Разумкова, 24 депутати. Від «Слуги народу»:

  • Володимир Козак;
  • Василь Мокан;
  • Роман Соха;
  • Неллі Яковлєва;
  • Оксана Дмитрієва;
  • Валерій Божик;
  • Дмитро Микиша;
  • Артем Дмитрук;
  • Ольга Саладуха;
  • Олег Воронько;
  • Олександр Бакумов;
  • Ольга Коваль;
  • Дарʼя Володіна;
  • Михайло Новіков;
  • Роман Бабій;
  • Аліна Загоруйко;
  • Костянтин Касай;
  • Дмитро Гурін;
  • Євген Петруняк;
  • Іван Юнаков;
  • Михайло Крячко.

А також депутати від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко, Володимир Кабаненко і позафракційна Людмила Буймістер.

Дмитро Разумков_Офіційно / Telegram

Звернення про створення обʼєднання «Розумна політика» вже знаходиться на розгляді керівництва парламенту. Наступного пленарного тижня головуючий має офіційно оголосити про його створення.