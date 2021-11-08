Дмитро Разумков опублікував поіменний список членів свого депутатського обʼєднання

Колишній глава парламенту, а зараз позафракційний народний депутат Дмитро Разумков 8 листопада опублікував список депутатів, які увійшли до його новоствореного міжфракційного обʼєднання «Розумна політика».
Загалом там, окрім Разумкова, 24 депутати. Від «Слуги народу»:
- Володимир Козак;
- Василь Мокан;
- Роман Соха;
- Неллі Яковлєва;
- Оксана Дмитрієва;
- Валерій Божик;
- Дмитро Микиша;
- Артем Дмитрук;
- Ольга Саладуха;
- Олег Воронько;
- Олександр Бакумов;
- Ольга Коваль;
- Дарʼя Володіна;
- Михайло Новіков;
- Роман Бабій;
- Аліна Загоруйко;
- Костянтин Касай;
- Дмитро Гурін;
- Євген Петруняк;
- Іван Юнаков;
- Михайло Крячко.
А також депутати від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко, Володимир Кабаненко і позафракційна Людмила Буймістер.
Звернення про створення обʼєднання «Розумна політика» вже знаходиться на розгляді керівництва парламенту. Наступного пленарного тижня головуючий має офіційно оголосити про його створення.
- 5 листопада Разумков підтвердив створення свого обʼєднання. Після цього у керівництві «Слуги народу» застерегли своїх депутатів від обʼєднання з Разумковим.
- 7 жовтня 2021 року Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова. За це рішення проголосували 284 нардепи. 8 жовтня Руслана Стефанчука обрали новим главою парламенту.
- Конфлікт між «Слугою народу» і Разумковим почався після того, як він направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали вже після його ухвалення.