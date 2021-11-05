Дмитро Разумков створює у парламенті міжфракційне обʼєднання «Розумна політика»

Колишній глава парламенту, а зараз позафракційний народний депутат Дмитро Разумков створює у Верховній Раді міжфракційне обʼєднання «Розумна політика».
Цю інформацію «Бабелю» 5 листопада підтвердила прессекретарка Разумкова Ольга Туній.
До обʼєднання увійдуть близько 25 народних депутатів.
Крім цього, Туній у коментарі Інтерфаксу частково підтвердила й персональний склад обʼєднання «Розумна політика». Так, серед його членів нардепи:
- Неллі Яковлєва — фракція «Слуга народу»;
- Василь Мокан — фракція «Слуга народу»;
- Артем Дмитрук — фракція «Слуга народу»;
- Олег Воронько — фракція «Слуга народу»;
- Людмила Буймістер — її виключили із фракції «Слуга народу»;
- Андрій Ніколаєнко — фракція «Батьківщина».
Зазначимо, що усі вони голосували проти відставки Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.
- 7 жовтня 2021 року Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова. За це рішення проголосували 284 нардепи. 8 жовтня Руслана Стефанчука обрали новим главою парламенту.
- Конфлікт між «Слугою народу» і Разумковим почався після того, як він направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.