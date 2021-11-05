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Дмитро Разумков створює у парламенті міжфракційне обʼєднання «Розумна політика»

Автори:
Ангеліна Шеремет, Марія Жартовська
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Колишній глава парламенту, а зараз позафракційний народний депутат Дмитро Разумков створює у Верховній Раді міжфракційне обʼєднання «Розумна політика».

Цю інформацію «Бабелю» 5 листопада підтвердила прессекретарка Разумкова Ольга Туній.

До обʼєднання увійдуть близько 25 народних депутатів.

Крім цього, Туній у коментарі Інтерфаксу частково підтвердила й персональний склад обʼєднання «Розумна політика». Так, серед його членів нардепи:

  • Неллі Яковлєва — фракція «Слуга народу»;
  • Василь Мокан — фракція «Слуга народу»;
  • Артем Дмитрук — фракція «Слуга народу»;
  • Олег Воронько — фракція «Слуга народу»;
  • Людмила Буймістер — її виключили із фракції «Слуга народу»;
  • Андрій Ніколаєнко — фракція «Батьківщина».

Зазначимо, що усі вони голосували проти відставки Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.