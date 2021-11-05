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Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение «Розумна політика»

Авторы:
Ангелина Шеремет, Мария Жартовская
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Бывший глава парламента, а сейчас внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков создает в Верховной Раде межфракционное объединение «Розумна політика».

Эту информацию «Бабелю» 5 ноября подтвердила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

В объединение войдут около 25 народных депутатов.

Кроме того, Туний в комментарии Интерфакса частично подтвердила и персональный состав объединения «Розумна політика». Среди его членов нардепы:

  • Нелли Яковлева – фракция «Слуга народа»;
  • Василий Мокан – фракция «Слуга народа»;
  • Артем Дмитрук – фракция «Слуга народа»;
  • Олег Воронько – фракция «Слуга народа»;
  • Людмила Буймистер – ее исключили из фракции «Слуга народа»;
  • Андрей Николаенко – фракция «Батьківщина».

Все они голосовали против отставки Дмитрия Разумкова с должности главы парламента.