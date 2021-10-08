Рада избрала нового спикера — им стал «слуга» Стефанчук

Верховная Рада в пятницу, 8 октября, избрала своим новым главой первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука.

За это решение проголосовали 261 нардеп.

В дальнейшем парламент будет голосовать за то, чтобы кресло первого заместителя спикера Рады занял лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Всего на должность спикера претендовали пять нардепов. Кроме Стефанчука, это представители «Европейской солидарности» Яна Зинкевич и Алексей Гончаренко, депутат «Голоса» Ярослав Железняк и внефракционный нардеп Гео Лерос.

Позже, во время выступлений, народные депутаты Ярослав Железняк и Гео Лерос сняли с рассмотрения свои кандидатуры. Во время рейтингового голосования именно кандидатура Стефанчука набрала больше всего голосов.