Спикера Рады Разумкова отстранили от проведения пленарных заседаний

Верховная Рада отстранила спикера парламента Дмитрия Разумкова от ведения заседания на два пленарных дня — время рассмотрения вопроса о его отставке.

Соответствующее решение поддержали 240 депутатов, еще шестеро были против и столько же воздержались.

Отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний инициировали после совещания руководителей фракций у спикера.