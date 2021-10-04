В Раде запустили процедуру отставки Разумкова

В Верховной Раде запустили процесс отставки главы парламента Дмитрия Разумкова. В аппарат поступили подписные листы.
Об этом сам Разумков написал в своем Telegram-канале.
Он обнародовал копию письма от главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. В этом письме Арахамия указывает, что предложение об отставке Разумкова поддержали 175 народных депутатов, а также передал соответствующие подписные листы.
«По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва главы Верховной Рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и регламентом!» — заявил Разумков.
- Конфликт между «слугой народа» и главой ВР начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.
- Сам Разумков заявил, что в отставку не собирается, а в случае увольнения с должности он останется в политике.
- Глава фракции «слуг» Давид Арахамия назвал причиной обращения об отставке Разумкова «холодную регламентную войну».