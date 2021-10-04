В Раде запустили процедуру отставки Разумкова

В Верховной Раде запустили процесс отставки главы парламента Дмитрия Разумкова. В аппарат поступили подписные листы.

Об этом сам Разумков написал в своем Telegram-канале.

Он обнародовал копию письма от главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. В этом письме Арахамия указывает, что предложение об отставке Разумкова поддержали 175 народных депутатов, а также передал соответствующие подписные листы.

«По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва главы Верховной Рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и регламентом!» — заявил Разумков.