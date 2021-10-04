У Раді запустили процедуру відставки Разумкова

У Верховній Раді запустили процес відставки очільника парламенту Дмитра Разумкова. До апарату надійшли підписні листи.

Про це сам Разумков написав у своєму Telegram-каналі.

Він оприлюднив копію листа від голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. У цьому листі Арахамія вказує, що пропозицію про відставку Разумкова підтримали 175 народних депутатів, а також передав відповідні підписні листи.

«За поданням народного депутата Давида Арахамії запускається процедура відкликання голови Верховної Ради України з посади. Як і наголошував раніше, все відбуватиметься відповідно до закону та регламенту!» — заявив Разумков.