У Раді запустили процедуру відставки Разумкова

У Верховній Раді запустили процес відставки очільника парламенту Дмитра Разумкова. До апарату надійшли підписні листи.
Про це сам Разумков написав у своєму Telegram-каналі.
Він оприлюднив копію листа від голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. У цьому листі Арахамія вказує, що пропозицію про відставку Разумкова підтримали 175 народних депутатів, а також передав відповідні підписні листи.
«За поданням народного депутата Давида Арахамії запускається процедура відкликання голови Верховної Ради України з посади. Як і наголошував раніше, все відбуватиметься відповідно до закону та регламенту!» — заявив Разумков.
- Конфлікт між «Слугою народу» і головою ВР почався після того, як Разумков направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.
- Сам Разумков заявив, що у відставку не збирається, а в разі звільнення з посади він залишиться в політиці.
- Голова фракції «слуг» Давид Арахамія назвав причиною звернення про відставку Разумкова «холодну регламентну війну».