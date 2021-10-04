Зʼявився порядок денний позачергового засідання Ради — відставки Разумкова там немає

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання парламенту, яке відбудеться 7 жовтня. У порядку денному немає питання про відкликання Разумкова з посади спікера.

Про це повідомила прессекретар Разумкова Ольга Туній.

На порядку денному — сім законодавчих ініціатив, які стосуються пенсійного забезпечення та соціальної підтримки.

Загалом на засіданні розглянуть такі питання: