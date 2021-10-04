Появилась повестка внеочередного заседания Рады — отставки Разумкова там нет

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании парламента, которое состоится 7 октября. В повестке дня нет вопроса об отзыве Разумкова с должности спикера.

Об этом сообщила прес-секретарь главы Рады Ольга Туний.

На повестке дня — семь законодательных инициатив, касающихся пенсионного обеспечения и социальной поддержки.

В целом на заседании рассмотрят следующие вопросы: