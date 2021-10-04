«Слуги» собрали 190 подписей за отзыв Разумкова с должности спикера Рады

Народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде собрали уже около 190 подписей для отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы парламентской фракции Александр Корниенко.

«Собрано 175 подписей в подписном листе. Ведь он выдается на 175 подписей, поэтому больше подписей мы там не ставили. Есть отдельное приложение. Оно не является формальным. Оно не будет сейчас рассматриваться аппаратом при верификации подписей, но там еще около 15 подписей. Там всего около 190 я видел», — сообщил Корниенко.

Также он отметил, что сбор подписей добровольный, и ни один из депутатов не понесет «наказание» за отказ подписывать письмо.

«Если публично депутаты готовы сказать, что они идут своим путем и у них есть какая-то другая идеологическая конструкция, о чем мы видим намеки со стороны нашего бывшего главы партии [спикера Дмитрия Разумкова], то честно было бы определяться и идти другим политическим путем», — отметил заместитель главы фракции «слуг».

Он добавил, что «пока фракция не собирается исключать таких людей из партии».