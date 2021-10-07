«Следующим может стать Кличко»: Разумков прокомментировал свою отставку и рассказал о дальнейших планах

Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что будет продолжать работать в Верховной Раде, а законных оснований для лишения его еще и депутатского мандата нет.
Об этом он сообщил на брифинге после отставки.
«На пенсию я точно не собираюсь. Здоровье мне позволяет. Я буду двигаться вперед», — подчеркнул Разумков.
Он заверил, что «слуги» не имеют возможности лишить его депутатского мандата, а также ответил на вопрос о президентских амбициях.
«Президентские выборы ведь еще не начались. Но раньше все что говорили? Что с главы Верховной Рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали. Далее посмотрим», — пояснил Разумков.
Бывший спикер парламента также заявил, что сразу же пойдет собирать вещи из кабинета, чтобы освободить его для нового председателя.
Его также спросили о том, чья громкая отставка может быть следующей. Разумков предположил, что это может быть увольнение мэра Киева Виталия Кличко.
- В четверг, 7 октября, Рада отправила Разумкова в отставку. Нового главу парламента должны назначить в этот же день.
- 30 сентября стало известно, что нардепы собирают подписи за отставку Разумкова. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал причиной этого «холодную регламентную войну». Президент Владимир Зеленский заявлял, что партия к главе парламента имеет «миллион вопросов».