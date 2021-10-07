Глава СН Корниенко: Разумков несет политическую ответственность за «процедурные затягивания»

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков несет «политическую ответственность» за процедурные затягивания при рассмотрении законопроектов, в частности о восстановлении уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях.

Об этом он сказал во время выступления с трибуны парламента в четверг, 7 сентября, когда рассматривали отставку Разумкова.

«Вспомним историю с отменой Конституционным судом электронного декларирования, которое поставило под сомнение весь проевропейский курс Украины. Хочу напомнить, что тогда президент предложил быстрый ответ, но вы способствовали тому, что превратили обсуждение вопроса в затяжной процесс, который длится уже год. А возвращение [уголовной] ответственности за несвоевременную и ложную подачу декларации превратили в увлекательный квест с объяснениями коллегам, в чем разница между лишением и ограничением свободы. За это вы несете полную политическую ответственность», — заявил Корниенко.

Кроме этого, глава «Слуги народа» назвал «красной линией» отношение Разумкова к закону об олигархах: «Мы ждали от спикера большей поддержки, а не саботажа малопонятных регламентных кульбитов для своей позиции».