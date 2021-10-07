Глава СН Корнієнко: Разумков несе політичну відповідальність за «процедурні затягування»

Глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко зазначив, що глава Верховної Ради Дмитро Разумков несе «політичну відповідальність» за процедурні затягування під час розгляду законопроєктів, зокрема, про відновлення кримінальної відповідальності за неправду в електронних деклараціях.

Про це він заявив під час виступу з трибуни парламенту у четвер, 7 вересня, коли розглядали відставку Разумкова.

«Згадаймо історію зі скасування Конституційним суд е-декларування, яке поставило під сумнів весь проєвропейський курс України. Хочу нагадати, що тоді президент запропонував швидку відповідь, але ви сприяли тому, що перетворили обговорення питання на затяжний процес, який триває вже рік. А повернення [кримінальної] відповідальності за невчасну і неправдиву подачу декларації перетворили у захопливий квест із поясненнями колегам: у чому є різниця між позбавленням та обмеженням волі. За це ви несете повну політичну відповідальність», — заявив Корнієнко.

Крім цього, глава «Слуги народу» назвав «червоною лінією» відношення Разумкова до закону про олігархів: «Ми чекали від спікера більшої підтримки, а не саботування малозрозумілих регламентних кульбітів для своєї позиції».