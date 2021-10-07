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Рада підтримала відставку спікера Разумкова

Автор:
Софія Телішевська
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Верховна Рада України проголосувала за відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Відповідне рішення нардепи ухвалили на засіданні 7 жовтня під головуванням глави Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Відставку підтримали 284 нардепи. Зокрема, рішення монобільшості підтримали й опозиційні партії — шість голосів з «Голосу», 18 — з «Довіри» та 20 голосів з «Батьківщини».

Глава фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що депутати у цей же день, 7 жовтня, проголосують за призначення нового спікера Ради. Імовірно ним стане Руслан Стефанчук, а його посаду віце-спікера посяде перший заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.