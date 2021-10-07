Рада підтримала відставку спікера Разумкова

Верховна Рада України проголосувала за відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Відповідне рішення нардепи ухвалили на засіданні 7 жовтня під головуванням глави Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Відставку підтримали 284 нардепи. Зокрема, рішення монобільшості підтримали й опозиційні партії — шість голосів з «Голосу», 18 — з «Довіри» та 20 голосів з «Батьківщини».