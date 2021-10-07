Рада підтримала відставку спікера Разумкова

Верховна Рада України проголосувала за відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Відповідне рішення нардепи ухвалили на засіданні 7 жовтня під головуванням глави Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
Відставку підтримали 284 нардепи. Зокрема, рішення монобільшості підтримали й опозиційні партії — шість голосів з «Голосу», 18 — з «Довіри» та 20 голосів з «Батьківщини».
Глава фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що депутати у цей же день, 7 жовтня, проголосують за призначення нового спікера Ради. Імовірно ним стане Руслан Стефанчук, а його посаду віце-спікера посяде перший заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.
- Конфлікт між «Слугою народу» і головою ВР почався після того, як Разумков направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.
- Сам Разумков заявив, що у відставку не збирається, а в разі звільнення з посади він залишиться в політиці.
- Голова фракції «слуг» Давид Арахамія назвав причиною звернення про відставку Разумкова «холодну регламентну війну».
- 5 жовтня Рада відсторонила Разумкова від ведення засідання на два пленарних дні — час розгляду питання про його відставку.