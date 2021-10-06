Рада визначилися з «главою» на день відставки Разумкова. Нового спікера «слуги» обіцяють 8 жовтня

Голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева призначили головуючим на пленарному засіданні 7 жовтня, під час якого відбудеться розгляд питання щодо відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Відповідне рішення підтримали 239 депутатів.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, у свою чергу, заявив, що Верховна Рада призначить нового голову парламенту у п’ятницю, 8 жовтня.

«Я думаю, у п’ятницю буде голосування. Нам треба провести засідання фракції і визначити в обід обидві кандидатури, а потім ми будемо голосувати», — зазначив нардеп.

За словами Арахамії, крім голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка і віцеспікера Руслана Стефанчука, за крісло голови Верховної Ради хочуть поборотися й інші нардепи, але прізвищ не назвав.

Дмитра Разумкова із посади глави парламенту звільнятимуть 7 жовтня, після чого СН проведе засідання фракції.