Рада поддержала отставку спикера Разумкова

Верховная Рада Украины проголосовала за отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Соответствующее решение нардепы приняли на заседании 7 октября под председательством главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.
Отставку поддержали 284 нардепа. В частности, решение монобольшинства поддержали и оппозиционные партии: шесть голосов от «Голоса», 18 — от группы «Доверия» и 20 голосов от партии «Батьківщина».
Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что депутаты в этот же день, 7 октября, проголосуют за назначение нового спикера Рады. Вероятно, им станет Руслан Стефанчук, а его должность вице-спикера займет первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.
- Конфликт между «Слугой народа» и главой ВР начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.
- Сам Разумков заявил, что в отставку не собирается, а в случае увольнения с должности он останется в политике.
- Глава фракции «слуг» Давид Арахамия назвал причиной обращения об отставке Разумкова «холодную регламентную войну».
- 5 октября Рада отстранила Разумкова от ведения заседания на два пленарных дня — на период рассмотрения вопроса о его отставке.