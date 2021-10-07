Рада поддержала отставку спикера Разумкова

Верховная Рада Украины проголосовала за отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Соответствующее решение нардепы приняли на заседании 7 октября под председательством главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Отставку поддержали 284 нардепа. В частности, решение монобольшинства поддержали и оппозиционные партии: шесть голосов от «Голоса», 18 — от группы «Доверия» и 20 голосов от партии «Батьківщина».