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Рада поддержала отставку спикера Разумкова

Автор:
София Телишевская
Дата:

Верховная Рада Украины проголосовала за отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Соответствующее решение нардепы приняли на заседании 7 октября под председательством главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Отставку поддержали 284 нардепа. В частности, решение монобольшинства поддержали и оппозиционные партии: шесть голосов от «Голоса», 18 — от группы «Доверия» и 20 голосов от партии «Батьківщина».

Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что депутаты в этот же день, 7 октября, проголосуют за назначение нового спикера Рады. Вероятно, им станет Руслан Стефанчук, а его должность вице-спикера займет первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.