Верховная Рада вернула уголовную ответственность за умышленную неподачу декларации

Верховная Рада приняла закон и вернула наказание в виде лишения свободы за неподачу декларации, поддержав предложения президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте Рады.

За проголосовали 315 нардепов, против — 3, воздержались — 15.

Ранее парламент уже принял этот законопроект, но с поправками, которые отменяли уголовную ответственность и позволяли выводить из-под декларирования часть состояния — была лазейка для того, чтобы не указывать в своих декларациях имущество, которым владеют или пользуются родственники декларантов, объясняя это тем, что они якобы не сообщили об этом имуществе. Президент наложил вето на этот закон и внес правки, в частности об изъятии из закона этой нормы.

Также отныне умышленное непредставление декларации будут наказывать штрафом от 42 500 до 51 тысяч гривен, общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или лишением свободы сроком на один год. В то же время глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что в своем вето президент сократил срок лишения свободы до одного года по статье 366-3 Уголовного кодекса Украины (раньше было 2 года).

Если в декларации чиновника несоответствие с реальными доходами составит от 1,1 миллиона до 4,5 миллиона гривен, его могут наказать штрафом в 51—68 тысяч гривен, общественными работами от 150 до 240 часов или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если же несоответствие превысит 4,5 миллиона гривен, чиновнику может грозить лишение свободы на срок до двух лет.